Fortnite, due funzionalita richiestissime sono finalmente gratuite

Un’ottima notizia arriva da Epic Games: due delle funzionalità più richieste di Fortnite sono finalmente gratuite

Novità su novità frullano nella testa degli sviluppatori di Epic Games. A due settimane di distanza dal rilascio della stagione 7 di Fortnite, stanno trapelando rumors e possibili indiscrezioni che lasciano ben sperare per il futuro del battle royale. Gli utenti ci stanno già dando dentro in queste prime settimane tra Pass Battaglia, sfide e molto altro, ma non è finita qui.

Possiamo aspettarci sicuramente altre partnership di livello ed eventi esclusivi che andranno a rendere l’intera esperienza di gioco sempre più coinvolgente e fresca. Intanto, pare che due funzionalità richiestissime dagli studi di sviluppo saranno presto gratuite per tutti. L’annuncio è arrivato direttamente da Epic Online Services: ecco tutti i dettagli.

Fortnite, anti-cheat e chat multipiattaforma gratis per tutti

In parallelo con lo sviluppo di Fortnite, Epic Games continua a lavorare anche a tutte quelle funzionalità aggiuntive e collaterali al battle royale. Da tempo, la software house ha sviluppato strumenti per i giochi online, accessibili a qualsiasi studio di sviluppo tramite un pagamento più o meno sostanzioso. Come annunciato poco fa, due di questi sono ora diventati gratuiti e utilizzabili da chiunque: il software anti-cheat di Epic e il sistema di chat multipiattaforma.

A brevissimo il tutto sarà aggiunto direttamente agli Epic Online Services, così che chiunque possa averne accesso in maniera rapida, semplice e soprattutto gratuita. Si attendono intanto altre novità per ciò che riguarda il videogioco, a pochi giorni di distanza dall’annuncio dell’esclusivo evento estivo in programma nei prossimi giorni.