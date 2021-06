Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi si è lasciato andare ad anticipazioni e curiosità sulle 6 coppie pronte a mettersi in gioco. “Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione“, ha spiegato Bisciglia.

