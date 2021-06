Palinsesti Rai 2021-2022 tra conferme e volti nuovi: quante sorprese

Sono stati presentati oggi i palinsesti Rai per il prossimo autunno. Tutti i programmi televisivi che vedremo a partire da settembre

La Rai per il prossimo autunno ha in serbo per i telespettatori tantissime sorprese. Con la conferenza stampa dei palinsesti 2021-2022, che si e tenuta oggi, sono state svelate fiction e novità in arrivo. Tra i programmi più amati, è stato riconfermato ‘Tale e Quale Show’. La nuova edizione che vede al timone ancora Carlo Conti, avrà inizio il 17 settembre.

Il 18 e il 25 settembre vedremo invece il debutto di Alessandro Cattelan con ‘Da Grande’. Amadeus tornerà al timone de ‘I Soliti Ignoti’, ma anche per lui ci sarà un nuovo programma: Arena 60-70-80. Si tratta di uno show musicale in scena per sole due serate, il 2 e il 9 ottobre.

Il direttore di Rai, Stefano Coletta, ha dichiarato che i nuovi palinsesti vedono riconfermati anche ‘Ballando con le Stelle’ in onda dal 16 ottobre, ‘The Voice Senior’ in onda dal 19 novembre e ‘Sanremo Giovani’ il 16 dicembre. Il 17 novembre, invece, Flavio Insinna sarà al timone di ‘Serata Prodigi Unicef’. Nel 2022 tornerà sul piccolo schermo anche Alberto Angela con le Meraviglia da scoprire.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Canale 5, Gerry Scotti cambia? La novità che allarma in fan

Palinsesti Rai, non mancheranno il Festival di Sanremo 2022 e l’Eurovision Song Contest

Come ha spiegato in conferenza stampa il direttore di Rai, Stefano Coletta, nei palinsesti del prossimo autunno televisivo non mancheranno i due grandi appuntamenti dedicati alla musica: Sanremo 2022 e l’Eurovision Song Contest. Quanto alla conduzione delle due kermesse, si sta ancora lavorando.

Coletta ha inoltre sottolineato che per quanto concerne la 72esima edizione del Festival di Sanremo, si sta dialogando molto con Amadeus. Il conduttore nel corso della sua seconda esperienza (71esima edizione) ha dichiarato che per lui sarebbe stato l’ultimo anno ma adesso sembrerebbe esserci un’apertura: “Ci siamo parlati molto in questi mesi, non posso dire che ci sia stato un netto ripensamento ma stiamo valutando“, ha spiegato Coletta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Sanremo 2022, data di inizio e conduttore: le ultime novità

Ma la lista dei programmi Rai è colma di titoli. Tra quelli già citati vedremo sicuramente: Voglio essere un mago, Il Collegio, Kalipè, Che Tempo che fa, Lui è peggio di me, Che Succede?, Euforia e tanti, tanti altri. Tra i programmi che terranno compagnia gli italiani durante la giornata ci saranno: Alberto Matano, La Vita in Diretta, Domenica In, Uno Mattina, Storie Italiane, Porta a Porta, Agorà, Cartabianca, Detto Fatto, Chi l’ha visto?, I Fatti Vostri etc.