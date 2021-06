Can Yaman e Diletta Leotta convolano a nozze? I rumors fanno sognare i fan

Le cose tra Can Yaman e Diletta Leotta sembrano andare a gonfie vele e le nozze sembrano quantomai vicine

Nonostante qualcuno pensi che la loro è una coppia finta, Diletta Leotta e Can Yaman continuano a godersi le loro vacanze. I due sembrano sempre più affiatati ed in sintonia, spesso insieme ed in compagnia di amici e parenti. Questa volta, un nuovo indizio simbolico fa pensare che le nozze siano quantomai vicine: come riportato da DiPiùTv, Güven Yaman, padre dell’attore turco, è arrivato in Sicilia per conoscere la bella giornalista DAZN.

La stessa Diletta Leotta, parlando con Striscia La Notizia e Valerio Staffelli tempo fa, affermò che l’intenzione c’era, ma che ci sarebbe stato bisogno di tempo. Tempo scaduto per la coppia?

Can Yaman e Diletta Leotta: la coppia che scoppia

Can Yaman e Diletta Leotta stanno vivendo un periodo molto florido dal punto di vista sentimentale, ma soprattutto lavorativo. Per quanto riguarda la giornalista DAZN, la guerra dei diritti TV sembra essere stata vinta dalla piattaforma per cui lavora, pertanto, per l’anno prossimo si prevedono tanti giri di campo.

Per l’attore turco, invece, l’iniziale flop di Mr Wrong è in risalita grazie anche all’approdo della soap in prima serata del lunedì. Can Yaman, tuttavia, potrebbe avvicinarsi alla Rai: sono in cantiere le riprese di Sandokan – come riportato da DiPiùTV – e non è ancora definito chi trasmetterà il programma del noto personaggio.