Anticipazioni Love Island, due clamorose eliminazioni: fan stupiti

Le anticipazioni di Love Island promettono grandi vicissitudini e due clamorose eliminazione all’interno del reality show

Nella puntata di Love Island di ieri su Discovery e che oggi andrà in onda su Real Time, come di consueto, alle 13:35, ci sono state tante dinamiche che hanno stupito gli appassionati del programma. Una delle coppie che sembravano indistruttibili, vivranno un momento di crisi: Wolf e Rebecca. Al reality entrerà Marco che insidierà dubbi tra i due.

A godere dell’atmosfera romantica e senza telecamere saranno Giulietta e Cesare. È stata assegnata a loro la love room del reality show dalla votazione del pubblico che vuole vederli più stretti ed affiatati.

Anticipazioni Love Island: eliminazioni clamorose

Nella puntata di ieri di Love Island, ci sono state ben due eliminazioni: la prima è quella di Mary che ha dovuto preparare le valigie ed abbandonare la villa e poi Yuri è stato costretto dagli altri concorrenti a tornare a casa. Nelle prossime puntate vedremo una donna che metterà caos all’interno della villa e qualche rapporto comincerà a vacillare, è in arrivo una bombshell che metterà in difficoltà Yulia.

Nonostante l’entusiasmo di Giulia De Lellis, Love Island non ha conquistato una grossa fetta di pubblico. Sono soltanto in 204.000 gli spettatori, pari al 1.1% di share, che hanno scelto di seguire il reality show venerdì 18 giugno. Non grandissimi numeri per quella fascia oraria considerando anche il format portato in TV.