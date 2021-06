Prime Day 2021, come prepararsi all’evento: date, sconti e consigli

Il Prime Day 2021 è dietro l’angolo. Ecco come prepararsi al meglio alla due giorni di sconti targata Amazon

Manca ormai pochissimo al Prime Day 2021, uno degli eventi più attesi dell’anno su Amazon. Come ormai da anni accade, il colosso di e-commerce lancerà una serie di sconti ed offerte esclusive ogni ora, dedicate a tutti gli utenti iscritti al piano in abbonamento. Le date sono state annunciate qualche giorno fa: si parte alla mezzanotte del 21 giugno e si chiude alle 23:59 del 22 giugno.

Due giorni interi di sconti, quindi, con una selezione vastissima di prodotti a prezzi d’occasione. Se ancora non siete clienti Prime e non avete mai sottoscritto un abbonamento, il consiglio è quello di attivare la prova gratuita di 30 giorni. Il prezzo intero è invece di 3,99 euro al mese o 36 euro per un anno. Se siete studenti, avete la possibilità di pagare la metà del prezzo – solo 18 euro – per avere 12 mesi di benefici.

Prime Day 2021, ecco tutto quello che c’è da sapere

Ci saranno migliaia di prodotti a prezzi scontati, sia prodotti direttamente da Amazon che venduti da aziende di terze parti. Il Prime Day 2021 si prospetta ricco di sorprese, e avrà luogo dal 21 al 22 giugno. La home page della piattaforma si aggiornerà già dalla mezzanotte, con sezioni dedicate e categorie ad hoc per non perdersi nemmeno un’offerta.

Le offerte lampo e i prodotti contrassegnati dal colore blu sono quelli più convenienti e più richiesti dagli utenti, ma ci sono anche tantissimi prezzi al ribasso per tutti i clienti Prime.

Il consiglio per prepararsi al meglio è quello di segnarsi sin da subito ciò che si vuole acquistare. Che sia una categoria o un prodotto specifico, è sempre bene avere le idee chiare. Ci sono poi sul web diversi canali e gruppi che segnalano di minuto in minuto le promozioni da non lasciarsi sfuggire. Ovviamente, la spedizione sarà gratis e garantita in un giorno.