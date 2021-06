Covid-19, bollettino 18 giugno: 1.147 contagiati e 35 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto sono stati comunicati poco fa dalla Protezione Civile gli ultimi dati relativi alla diffusione del Covid-19 in Italia nella giornata odierna, venerdì 18 giugno. Arrivano notizie confortanti sul fronte nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.147 contagiati a fronte di 216.026 tamponi processati.

I nuovi guariti definitivamente sono invece 7.648. Quanto al numero dei decessi, nella giornata odierna si registrano 35 vittime. Cala il numero dei posti occupati in terapia intensiva con -28 e quelli ordinari con -208. Il tasso di positività si attesta a 0,5% (-0,1%). Sono 44.651.249 le dosi di vaccino somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi.

Veniamo adesso al bollettino Covid delle singole regioni italiane: i contagi

Gli ultimi dati relativi ai contagi lasciano ben sperare a livello nazionale, frutto anche della campagna vaccinale che sta proseguendo a pieno ritmo. Ciò detto, andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione.

Nella giornata odierna, venerdì 18 giugno, in Piemonte si registrano +58 nuovi contagi, in Lombardia +114, in Campania +107, nel Lazio +147, in Emilia Romagna +71, in Valle d’Aosta +2, in Calabria +77, in Puglia +106, in Basilicata +14, nelle Marche +28, in Abruzzo +25 e in Toscana +67.