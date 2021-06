Temptation Island, svelati i nomi della prima coppia: è ufficiale

I 21 giorni di tentazioni stanno per iniziare, c’è già la prima coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le sei coppie che metteranno alla prova la loro relazione! Siete pronti? Filippo Bisciglia vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/EVpkzLUEfK — Temptation Island (@TemptationITA) June 15, 2021

La prima coppia di Temptation Island è stata svelata, è ufficiale. Saranno Claudia e Ste i primi a mettere piede sull’isola delle tentazioni ed essere separati per 21 giorni in compagnia di 12 tentatori e 12 tentatrici. Riusciranno ad uscire insieme dal reality show?

Come raccolto da Biccy, Claudia e Ste sono la prima coppia ad approdare all’Is Morus Relais, in Sardegna. I due sono fidanzati da 4 anni e mezzo e ad agosto 2020 erano pronti per convolare a nozze. Causa pandemia da Covid-19 la coppia è stata costretta a rinviare il matrimonio, ma proprio durante il periodo che li ha costretti in casa, le cose sono cominciate a non andare più come una volta.

Temptation Island, Claudia e Ste si raccontano

Ad iscriversi al programma ci ha pensato Claudia, 26 anni: “Sono stata io a scrivere al programma perché l’ultimo anno non è andato bene ed in vista del matrimonio ho delle paure”. Ste ha un solo obiettivo, quello di darle sicurezza: “Voglio solo farle capire, ancora una volta, della sicurezza del mio sentimento e della voglia che ho di sposarla“.

A breve l’esperienza della coppia sull’isola delle tentazioni avrà inizio. Claudia e Ste ne usciranno più forti di prima?