Anticipazioni Beautiful, richiesta di aiuto dal carcere: gesto inaspettato

Liam è sempre più sconvolto nel carcere e pensa di rimanerci a lungo. Lo Spencer chiede aiuto al suo nemico: le anticipazioni di Beautiful

Come sempre, per gli appassionati e più curiosi di Beautiful, non mancano le anticipazioni sui prossimi episodi che vedremo in onda sul piccolo schermo in Italia. Liam e Bill continuano ad essere rinchiusi in prigione perché accusati della morte del giovane Vinny Walker.

Per padre e figlio le cose si mettono sempre peggio ed è proprio Liam a vivere grandi momenti di sconforto. Il ragazzo teme di non riuscire a vedere le sue figlie crescere e per questo motivo deciderà di compiere un gesto inaspettato: si appellerà all’aiuto di Thomas, suo grande nemico.

Anticipazioni Beautiful, Bill e Liam in carcere: il ragazzo chiede aiuto a Thomas

Liam inizia a vivere qualche momento di sconforto dietro le sbarre della prigione e chiede sostegno a Thomas. Il figlio di Ridge si reca nel carcere e lo Spencer gli chiede di prendersi cura di Hope e dei bambini in sua assenza. Il Forrester è addolorato per la morte del suo migliore amico e più che a Liam, l’attribuisce a Bill.

Difatti, dopo il suo incontro con lo Spencer, Thomas si reca da Hope e le racconta di essere certo del fatto che Liam non avesse cattive intenzioni sorprendendo in questo modo la Logan. Ma a lasciarla senza parole è la confessione del Forrester sulla richiesta dello Spencer.

Intanto dietro la morte del giovane Vinny Walker si nasconde un segreto: il ragazzo non è morto nell’impatto con l’auto di Liam e Bill ma subito dopo c’è stato uno scontro tra lui e un altro personaggio che per il momento non viene ancora svelato.