Variante indiana, Speranza: “È contenibile con due dosi di vaccino”

Variante indiana del Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza assicura: “Contenibile con due dosi di vaccino”

Continua a preoccupare la variante indiana del Covid. In Gran Bretagna c’è stato un importante aumento di positivi, e il governo ha deciso di posticipare l’ultimo step di riaperture inizialmente previsto. Un primo campanello d’allarme che potrebbe interessare anche il resto d’Europa, a parte dall’Italia.

Sul tema è intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha risposto alle domande del direttore de La Stampa Massimo Giannini a ’30 minuti al Massimo’. “Gli studi sono ancora in corso e non abbiamo una risposta a tutte le domande nell’immediato. Posso già dire che, stando alle prime ricerca, con due dosi di vaccino la variante è contenibile con una percentuale importante” ha spiegato il ministro.

Variante indiana, Speranza: “Monitoriamo situazione in Gran Bretagna”

A preoccupare è soprattutto l’aumento dei casi in Gran Bretagna, dove buona parte della popolazione ha già ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid. “Ad oggi, chi viene dal Regno Unito deve fare il tampone. Ovviamente ci riserviamo di monitorare la situazione e, se l’andamento della curva dovesse peggiorare, potremmo pensare ad altre misure come la quarantena” ha proseguito il ministro Speranza: “Giusto monitorare con attenzione. Oggi prevista una riunione con gli altri ministri europei della Salute, per discutere anche di questo“.

Intanto, il primo ministro Boris Johnson chiederà presto ai cittadini “un ultimo sforzo“. È prevista una conferenza stampa durante la quale verrà formalizzato il rinvio delle più importanti misure di restrizione dal regime del lockdown.