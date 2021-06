Fortnite, torna una delle skin più amate: i fan sono entusiasti

Nel corso della stagione 7 di Fortnite, potrebbe tornare una delle skin più amate di sempre. Ecco tutti i dettagli

La stagione 7 di Fortnite è partita da poco meno di una settimana, ma sono già tantissime le novità introdotte da Epic Games al suo battle royale. Il Pass Battaglia porta con sé nuove skin e collaborazioni di livello, come Superman e Rick & Morty. Ma ci sono molte aggiunte non ancora annunciate ufficialmente e che – con ogni probabilità – faranno il loro esordio nelle prossime settimane.

Soprattutto nelle ultime ore, ci sono diversi rumors ed indiscrezioni che si stanno rincorrendo e che trovano sempre più conferme. C’è in particolare una tra le skin più amate di sempre che potrebbe fare il suo ritorno nello shop.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, che novità per gli abbonati al PS Plus: è tutto gratis!

Fortnite, torna la skin di Travis Scott? I dettagli

Happy Birthday Travis Scott, you’ve always been my favorite Fortnite character‼️😁🎉 pic.twitter.com/p6SN6uyPnN — Snapback Kid Kruse 🐐 (@kruuuuuse) April 30, 2021

La collaborazione tra Fortnite e Travis Scott potrebbe tornare a far impazzire i milioni di fan sparsi per il mondo. Con la stagione 7, c’è la seria possibilità che la skin del noto rapper appaia nuovamente nello shop, da capire se nella stessa versione o in una tutta nuova. Diversi dataminers hanno scoperto alcuni degli eventi e delle skin in arrivo nelle prossime settimane. HYPEX ha parlato nello specifico di una di queste, in grado di illuminarsi quando parte l’emote musicale.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> iOS 15 annuncia una super novità: sarà molto utile agli utenti

Ad oggi, ci sono solo due skin che agiscono in questo modo: quella di Marshmello e quella di Travis Scott. Il rapper terrà un concerto nel novembre del 2021: c’è la possibilità che Epic Games rilasci la skin qualche settimana prima del grande evento.