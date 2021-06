Love Island, primo eliminato e nuovo concorrente eccellente: quante sorprese

Prima eliminazione in Love Island, il nuovo programma della piattaforma Discovery+. Arriva sull’isola una concorrente a dir poco speciale.

Lo scorso sette giugno su Discovery+ è iniziata la trasmissione ‘Love Island‘. Dopo la prima settimana, tra i più apprezzati dal pubblico, troviamo Giulia De Lellis che ha narrato molto bene la trama del programma. Hanno fatto scalpore, infatti, l’equilibrio tra giochi di parole e perle di saggezza paragonate ai meme più comuni di Facebook. Inoltre i termini specifici del programma sono pronti ad entrare nel vocabolario della televisione trash italiana.

Infatti i fan hanno potuto imparare nuove parole come ‘recoupling‘ per lo scambio di coppia e ‘bombshell‘ per indicare una nuova persona single. Inoltre durante questa prima settimana del programma abbiamo assistito anche all’eliminazione di Daniel, concorrente toscano che non ha scelto nessuna ragazza. Andiamo a vedere cosa è successo nei primi sette giorni del programma.

Love Island, cosa è successo durante la prima settimana: arriva un nuovo concorrente

Sono successi tantissimi colpi di scena durante questa settimana. Infatti la rossa Mary ha deciso di scegliere Christian, mentre la new entry Mary ha scelto Manuel. Rebeca, invece, non ha sorpreso nessuno ed ha scelto il suo Wolf. Sorprende invece Giulietta che ha optato per Denis, mentre invece Monica non ha avuto scelta ed ha dovuto scegliere Cesare. Infine ha fatto scalpore la focosa storia d’amore tra Cristina ed Antonino.

L’unico deluso resta Daniel, che non è stato scelto da nessuno ed è entrato nella sua Carrara. Entrano invece due nuovi concorrenti, Yulia e Yuri. Proprio Yulia Pennisi su Instagram ha scritto: “Sono consapevole che un video simile sul mio profilo non se lo sarebbe aspettato nessuno. Però sì, è successo: oggi sono partito per un viaggio. Wow. Penso che si possa vedere quanto io sia contento. Non ci sentiremo per un po’, auguratemi il meglio… ci sentiremo presto. Mamma ti amo! Ciao“. Sono sempre di più quindi i telespettatori pronti a seguire il nuovo programma di Giulia De Lellis.