Anticipazioni Una Vita, amato personaggio finisce in ospedale: cos’è successo

Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita rivelano nuovi risvolti molto importanti all’interno della soap opera

Le anticipazioni italiane di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere che Cesareo sarà vitale per salvare Santiago dall’aggressione subita da uno sconosciuto. Quest’ultimo porta con sé, a casa di Felipe, il coltello con cui è stato aggredito per mostrarlo a Genoveva, convinta che lei c’entra con quanto gli è accaduto. Nel frattempo, ad Acacias arriva una lettera importante: Ursula scrive ad Augustina della spietatezza di Genoveva.

A casa di Felipe, Genoveva e Ursula hanno un’azzuffa durante la quale la Salmeron finisce a terra. Mentre le lettere della domestica di Felipe creano caos in tutta la città con un susseguirsi di tragiche conseguenze, Santiago si mette in cammino per trovare il suo aggressore. Intanto che Felipe riesce a mettere pace, da un lato Maite e Camino scoprono che la Dicenta sapeva della loro relazione, dall’altro Ramon scopre che dietro al suo incidente ci sono sia Genoveva che Alfredo Bryce.

Anticipazioni Una Vita, Lolita si sente male

Lolita accusa delle fitte e viene portata in ospedale. Nel frattempo, Ildefonso decide che è arrivato il momento di chiudere la relazione con Camino, ma senza il benestare di Felicia che non prende bene la notizia della separazione e dà le colpe a Maite.

Le puntate della prossima settimana saranno caratterizzato da un altro addio – o forse arrivederci? – Arantxa e Cesareo lasciano Acacias e salutano i Dominguez. Proprio quest’ultimi stanno affrontando un periodo particolare: previsto un nuovo confronto tra José e Julio.