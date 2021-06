Paolo Del Debbio, arriva un boom inaspettato: fan spiazzati

Boom inaspettato in termini di ascolti per Paolo Del Debbio con “Dritto e Rovescio” in onda su Rete 4: il risultato ha sorpreso tutti

Boom inaspettato per il periodico di approfondimento giornalistico dedicato a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune, “Dritto e Rovescio”, con al timone il giornalista Paolo Del Debbio. In onda su Rete4 nella serata di ieri, giovedì 10 giugno, il programma televisivo ha raggiunto il 9% di share catturando l’attenzione di 1.429.000 spettatori.

Ma ad ottenere risultati migliori in termini di ascolti è stata la commedia Non Sposate le Mie Figlie 2 in onda su Rai1. Questa ha tenuto incollati davanti al video 2.837.000 spettatori pari al 13.6%. Subito dopo si è confermato al secondo posto Canale Cinque con Viaggio nella Grande Bellezza-Dinastie Reali, I Windsor, ottenendo il 10.6% di share con 1.835.000 telespettatori.

Boom inaspettato per Paolo Del Debbio, ma veniamo adesso a tutti gli ascolti delle altre reti televisive

Risultato inaspettato per Paolo Del Debbio con “Dritto e Rovescio” in onda su Rete4. Il periodico di approfondimento giornalistico ha ottenuto il 9% di share catturando l’attenzione di 1.429.000 spettatori. Ma veniamo adesso ai risultati ottenuti dalle altre reti televisive con i programmi messi in onda.

Rai Uno ha raggiunto il 13.6% di share con Non Sposate le Mie Figlie 2. Canale Cinque il 10.6% di share con Viaggio nella Grande Bellezza-Dinastie Reali, I Windsor, interessando 1.835.000 telespettatori. Italia 1 al suo pubblico ha proposto Una Notte da Leoni 3 tenendo incollati davanti al video 1.296.000 spettatori (6.5% di share).

Rai2 con Paradise Beach: Dentro L’Incubo ha interessato 1.017.000 telespettatori (4.8% di share). Su La7 Speciale Non è L’Arena – Abbattiamoli ha raggiunto 639.000 telespettatori (4.4% di share). Su Rai3, dalle 22.09 alle 23.58, Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia ha interessato 603.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%.

Su Tv8 I Delitti Del BarLume – La Carta Più Alta ha tenuto davanti al video 378.000 spettatori (1.8% di share). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha raggiunto 299.000 spettatori (1.4% di share) nel primo episodio e 268.000 spettatori (1.8% di share) nel secondo episodio.