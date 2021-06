Michele Merlo, il gesto della madre commuove il web – FOTO

Non c’è pace nel cuore della mamma di Michele Merlo, il giovane cantante morto a soli 28 anni di leucemia fulminante

Una stella per Michele Merlo. Questo il gesto che ha commosso il web, la mamma del giovane cantante ex X Factor ed Amici ha acquistato una stella e le ha dato il nome del compianto figlio, volato via in seguito ad un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Non trovano pace famiglia, amici e tutti coloro che amano Michele Merlo che non riescono a spiegarsi l’addio così veloce di un ragazzo così giovane. La mamma, Katia, per dare un segnale di vicinanza ha pubblicato su Instagram il nome della stella che ha acquistato, “Michele”, come suo figlio.

Michele Merlo, il ricordo della mamma e la lotta dei genitori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Ferrari 💙 (@ferrkat64)

“L’amore vero” scriveva la mamma di Michele Merlo soltanto un anno fa. L’amore vero di un figlio la cui dipartita, a soli 28 anni, non riuscirai mai a spiegarti. Eppure Mike Bird – questo il nome con cui si è presentato ad Amici – sarebbe potuto riuscire ad intercettare quel male prima del tempo, se non l’avessero rispedito a casa dal Pronto Soccorso. Una vita davanti, tanti sogni da coronare ed una fidanzata con cui condividere tutto: proprio qualche giorno fa, Luna si è espressa sulla morte del suo amato.

La fidanzata di Michele – destinatario del messaggio vocale in cui lui stesso si diceva arrabbiato per essere stato cacciato dal Pronto Soccorso – ha ammesso che il giovane cantante aveva in cantiere un brano dedicato interamente a loro due, ma mai pubblicato. Neppure la stessa Luna ha mai avuto la fortuna di sentirlo con la sua voce, perché Mike non si sentiva abbastanza in forma per potergliela cantare.