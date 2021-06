Meteo, ancora rischio temporali: sarà un weekend estivo ‘quasi’ per tutti

Durante questo venerdì avremo un meteo segnato ancora da alcuni temporali. Nonostante ciò avremo ancora temperture estive su gran parte dell’Italia.

Il meteo in Italia è in continuo miglioramento ma, ad oggi, alcuni temporali continuano a tenere duro. Infatti potrebbero esserci alcune grandinate su alcune parti della penisola. Infatti, specialmente sui rilievi, avremo rovesci, temporali e grandinate che durante questo venerdì potranno arrivare anche in pianura. Quindi l’instabilità atmosferica continuerà ad imperversare su alcuni angoli del nostro Paese.

Sulle nostre latitudini, infatti, avremo due elementi dominanti. Infatti da una parte c’è l’alta pressione nord-africana che copre il Sud Italia ed altrove invece troveremo un’attiva circolazione ciclonica. Inoltre durante questo venerdì avremo delle infiltrazioni che provocheranno diversi focolai temporaleschi. Andiamo quindi a vedere come sta cambiando la situazione meteorologica e cosa succederà durante questo venerdì.

Meteo, temporali sparsi per l’Italia: resistono le temperature estive

Nonostante la grande fatica ed i temporali su diverse parti della penisola, l’anticiclone continua ad avanzare a fatica sul nostro paese. Quindi nonostante qualche ultima pioggia, le temperature continueranno a salire, arrivando a toccare valori estivi su gran parte del paese. Sono diverse le zone che però saranno esposte all’instabilità. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi sparse al mattino. Inoltre durante le ore pomeridiane e la sera, le piogge inizieranno a cadere su Prealpi, Dolomiti, Alpi piemontesi, Liguria. Queste piogge poi proveranno ad estendersi fino alle pianure sottostanti. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime dai 27 ai 31 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo diversi temporali specialmente al pomeriggio. Infatti le piogge colpiranno specialmente sulla dorsale dell’Appennino durante il corso della giornata. Queste precipitazioni, inoltre, potranno estendersi sulle coste del Mar Tirreno. Le temperature rimarranno stabili, con valori massimi che andranno dai 26 ai 30 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un meteo che risulterà altamente variabile. Infatti si alterneranno nubi e spazi soleggiati. Non mancheranno gli acquazzoni su diversi settori come le vette Appenninche, Puglia interna e versante tirrenico. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 25 ai 28 gradi.