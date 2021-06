Mara Venier, lo sfogo del marito Nicola Carraro: le sue condizioni

Mara Venier sta vivendo un vero e proprio incubo, ma sempre in compagnia del suo caro marito Nicola Carraro che per la prima volta parla dell’accaduto

Mara Venier non sta passando un bel momento a causa della paresi facciale causatela da un errore commesso nell’impiantarle un dispositivo. Lei stessa ha racontato la disavventura che sta vivendo ed ha confessato degli attacchi di panico avuti per la paura di non riuscire a parlare, domenica scorsa, a Domenica In.

Da che doveva essere una cosa da niente, fino ad un intervento chirurgico per salvarla dalla condizione in cui si è trovata. La stessa conduttrice veneta ha promesso “serie conseguenze” per chi l’ha ridotta in quello stato, grazie al supporto del legale di famiglia.

Mara Venier, per la prima volta parla il marito Nicola Carraro

Una coppia molto affiatata, amici prima che amanti, Mara Venier ha sempre speso bellissime parole per suo marito Nicola Carraro. Proprio quest’ultimo, dopo un primo silenzio, si è lasciato ad un duro, ma corretto, sfogo: “Nonostante si tratti di un fatto molto sgradevole, per fortuna non è invalidante”. L’imprenditore fa sapere che dovrà passare almeno un mese affinché la Venier recuperi la totale sensibilità del volto e che, quello danneggiato, è un nervo molto sensibile e particolare.

Anche Nicola Carraro ha ribadito la possibilità di ricorrere ad un ulteriore intervento di microchirurgia, punto in cui – si spera – non dovrà arrivare la conduttrice veneta che, intanto, è costretta a saltare l’appuntamento di Domenica In previsto per il 13 giugno.