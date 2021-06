Royal Family, notizia devastante per William e Harry: sono sconvolti! I due fratelli si riuniranno a breve per l’inaugurazione della statua in onore di Lady Diana

Una bruttissima notizia ha colpito i principi Harry e William nelle ultime ore, proprio alla vigilia della loro reunion del 1° luglio. I due figli di Carlo e Diana si vedranno infatti per l’inaugurazione della statua in onore del 60° compleanno della compianta madre a Kensington Palace, che entrambe avevano commissionato nel 2017.

Un ente di beneficenza strettamente legato alla principessa del Galles ha annunciato di aver subito un tremendo attacco armato a decine di membri del suo staff in Afghanistan. L’Halo Trust, un’organizzazione che lavora per eliminare le mine antiuomo, ha affermato che un gruppo di militanti ha ucciso 10 dei suoi dipendenti e ferito altri 16 nel corso dell’attentato.

Diana aveva legato nel corso del tempo il proprio volto a molte iniziative benefiche e questa era una di quelle a cui teneva di più. Divenne storica proprio una sua foto del 1997, in cui camminava su un campo minato a Huambo, in Angola. Fu scattata nel gennaio di quell’anno, pochi mesi prima che la principessa del Galles morisse in seguito a un incidente d’auto a Parigi.

