Netflix, arriva l’amatissima star della musica: firmata un’esclusiva

Su Netflix è pronta a sbarcare anche Jennifer Lopez. L’amatissima star della musica si sta concentrando sempre di più sulla carriera da attrice.

Continua la battaglia di esclusive tra Netflix e le altre piattaforme streaming. Infatti il leader nel settore sta strappando contratti di esclusiva con star di Hollywood. Una strategia che sta ripagando, visto che l’ultimo colpo dell’azienda di Red Hastings è Jennifer Lopez. La cantante americana è sempre più concentrata sulla sua carriera nel mondo della recitazione. Per la pop-star internazionale arriva un contratto pluriennale tramite la Nuyorican Productions.

La stessa Lopez gestisce la casa di produzione insieme alla socia Elaine Goldsmith-Thomas. Il contratto, inoltre, prevede la realizzazione di serie e film che supportino registe, sceneggiatrici e attrici dal background culturale molto diversificato. In precedenza, l’artista aveva già collaborato con la piattaforma di streaming video per il Thriller ‘The Mother‘. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’esclusiva tra J-Lo e la piattaforma.

Netflix, contratto in esclusiva con Jennifer Lopez: cosa succede

Come abbiamo anticipato non è di certo la prima volta per Jennifer Lopez su Netflix. Infatti la cantante, insieme alla regista Niki Caro ha recitato in ‘The mother’. Nella pellicola J-Lo interpreta un’assassina che deve uscire allo scoperto per proteggere la figlia abbandonata anni addietro. La cantante ha poi collaborato anche in ‘The Cipher‘ in cui interpreta un’agente della Fbi sulle tracce di un killer.

Negli ultimi anni, Jennifer Lopez ha fatto passare un pò in secondo piano la sua carriera da cantante. Infatti J-Lo sta cercando di cogliere tutte le opportunità nel mondo del cinema, da quelle da attrice a quelle da produttore. Nel 2019, infatti, ha prodotto il successone ‘Hustlers: Le ragazze di Wall Street‘, sfiorando anche una nomination agli Oscar. Adesso la Lopez è sul set di ‘Shotgun Wedding‘, rom-com in cui è affiancata dall’attore Josh Duhamel. A breve, inoltre, girerà la commedia musicale ‘Marry Me’ in compagnia di Owen Wilson.