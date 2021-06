Temptation Island, ex GF Vip scalpita: “Chiamate me, io verrei volentieri”

Una nota attrice e pianista, oltre che figlia d’arte, si è candidata a diventare uno dei concorrenti della prossima edizione di Temptation Island, che inizierà a fine giugno. Ha anche aggiunto, però, che potrebbe incontrare delle difficoltà.

A partire dal 30 giugno inizierà la nuova stagione di Temptation Island, trasmessa come sempre da Canale 5. Fino ad oggi, non ci sono ancora certezze riguardo il cast, e sembra che ancora parecchi dettagli del programma possano ancora essere rivisti. L’unica certezza sembra essere che il programma andrà in onda in prima serata di mercoledì.

LEGGI ANCHE >>> Isola dei Famosi, concorrente a Temptation Island? Arriva l’annuncio

NON PERDERTI >>> Temptation Island, si sono lasciati: pubblico spiazzato

La figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, ha raccontato in un’intervista rilasciata alla radio RTL 102.5 che le piacerebbe tantissimo poter partecipare a Temptation Island, candidadosi così ufficialmente a diventare uno dei concorrenti. Allo stesso tempo, però, ha fatto capire che per lei sarebbe ci sarebbe un’evidente difficoltà.

Temptation Island, ecco perchè Guenda Goria è incerta

Guenda Goria, che ha già partecipato al GF Vip 5, ha sottolineato che partecipare ad un reality show è un’esperienza di vita fantastica. Ci sarebbe però un grosso problema per la figlia di Maria Teresa Ruta: si tratterebbe del suo fidanzato. In più di un’occasione ha raccontato di quanto sia geloso, ed è sicura che non vorrebbe farla partire.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Temptation Island: colpo di scena per le coppie e super novità

Guenda ha anche aggiunto: “Mirko Gancitano ha anche una gelosia retroattiva nei miei confronti“. L’ex gieffina ha raccontato di averlo già presentato a suo padre Amedeo, che ha espresso felicità per la nuova relazione della figlia e, soprattutto, per la ritrovata serenità di Guenda: “Sono molto uniti e affiatati, ho visto di nuovo Guenda con gli occhi comprensivi“.