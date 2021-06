Un milione di dollari per un parcheggio: l’assurda storia da Hong Kong

Ad Hong Kong, un uomo ha speso oltre un milione di dollari per ottenere un parcheggio. La storia ha dell’incredibile

Soprattutto nelle grandi città, trovare parcheggio può diventare un vero e proprio incubo. Che sia sotto casa o sul posto di lavoro, non è mai bello girare per interminabili minuti prima di lasciare l’auto in un posto libero. Ci sono alcune metropoli che più di altre vivono questo problema.

Ad Hong Kong, c’è una storia legata a tutto questo che ha dell’incredibile. Un uomo ha deciso di pagare oltre un milione di euro per avere il suo personale parcheggio sempre disponibile. Addio alle infinite ricerche nel bel mezzo dell’ora di punta, anche se a peso d’oro. Si tratta di un record: mai prima d’ora un posto auto era costato così tanto.

Parcheggio da un milione di dollari, record battuto

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’incredibile parcheggio da un milione di dollari si trova all’interno del complesso Mount Nicholson, costruito nell’elegante zona di The Peak ad Hong Kong. Ovviamente si tratta di una delle aree tra le più ricche dell’intero Paese, e non c’è nemmeno da chiedersi come mai un semplice posto per auto sia stato pagato così tanto. Il South China Morning Post ha deciso di intervistare il direttore delle vendite alla Centaline Property Agency, William Lau.

“Il costo pagato per il parcheggio è abbastanza insignificante se confrontato con quello dell’appartamento” ha spiegato Lau, aggiungendo poi: “La preoccupazione maggiore per queste persone è trovare lo spazio per lasciare le loro auto, non di certo i soldi per pagare tutto ciò“. Il precedente record risaliva al 2019: 800.000 euro, sempre ad Hong Kong.