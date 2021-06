Calciomercato Juventus, un bomber dalla Premier: affare a un passo! Allegri vuole una prima punta in grado di segnare quanto Cristiano Ronaldo, ormai in partenza

Inizia a prendere corpo l’idea della nuova Juventus voluta da Massimiliano Allegri. Prima le mosse in uscita per alleggerire il bilancio e poi tre o quattro colpi per rinforzare la rosa nei ruoli carenti. Il tecnico livornese ha assunto una posizione centrale nella costruzione della squadra, al fianco nel neo ds Cherubini e del presidente Andrea Agnelli. Un manager all’inglese che potrà metter bocca anche sugli acquisti, oltre che sulle cessioni illustri. Proprio il suo via libera dovrebbe portare al saluto definitivo a Cristiano Ronaldo, prossimo ad un trasferimento all’estero. Su di lui ci sono Psg e Real Madrid ed entro luglio sono attese novità decisive. Un rimpasto dell’attacco che potrebbe coinvolgere anche Paulo Dybala, stimatissimo da Allegri ma ancora lontano dalla firma del rinnovo contrattuale. La sensazione è che se arriva l’offerta giusta anche lui può lasciare Torino. A quel punto ci sarebbe un tesoretto piuttosto cospicuo da investire in entrata. Niente spese folli sull’ingaggio di Donnarumma, che andrà al Psg, ma tutto su un pezzo da 90 in prima linea.

Calciomercato Juventus, un bomber dalla Premier: in arrivo Gabriel Jesus

Il nome riportato dalla Gazzetta dello Sport è quello di Gabriel Jesus, centravanti del Manchester City e della nazionale brasiliana. Il classe ’97 di San Paolo ha vissuto alti e bassi in Premier League, passando dal grande exploit iniziale alla panchina degli ultimi mesi. Quest’anno ha chiuso la stagione con un bottino di 14 gol in 41 presenze, al di sotto dei propri standard. Anche nella finale di Champions League, persa dai ragazzi di Guardiola contro il Chelsea, è subentrato dalla panchina nell’ultima mezz’ora, non riuscendo a lasciare il segno. In Inghilterra sono sicuri che il suo posto sarà preso da Harry Kane, prossimo al trasferimento ai “Cityzens“. Una mossa che porterà il manager spagnolo a liberarsi del numero 9 brasiliano. La Juventus è pronta ad accoglierlo a Vinovo e sta studiando un’offerta congrua per convincere il club inglese. Si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai 50 milioni di euro. Per lui sarebbe pronto un contratto di 4 anni a circa 6 milioni di euro netti (attutiti dal decreto crescita). Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.