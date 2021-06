Roberta Di Padua ed il confronto con Ida: cos’è successo invece con l’ex cavaliere di Uomini e Donne?

Al magazine ufficiale del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, l’ex dama Roberta Di Padua ha raccontato che dopo il confronto avuto con Ida ha cercato di mettersi in contatto con Riccardo Guarnieri.

Dell’ex cavaliere però nessuna traccia. Questo ultimo infatti non ha risposto nemmeno ai messaggi che la sua ex compagna gli ha mandato. Roberta in questi ultimi si è detta dispiaciuta per come sono andate le cose tra loro e per il male che si sono fatti a vicenda: “Gli ho anche scritto che, per quanto mi riguarda, avrei comunque portato con me il bello della nostra relazione. Purtroppo però non ho avuto nessuna risposta diretta. Riccardo ha chiamato Valentina Autiero, chiedendo a lei il motivo per il quale gli scrivevo visto che la storia era finita”.

Quanto invece al confronto con la Platano, è stata questa ultima a notarla in aeroporto e ad avvicinarsi per salutarla: “Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra”.

Le due dame del dating show di Mediaset hanno parlato del fatto che all’inizio della loro conoscenza nessuno delle due nutrisse stima e simpatia per l’altra in quanto prese dallo stesso uomo: “Poi abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di avere avuto le medesime difficoltà e gli stressi problemi”.