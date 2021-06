Regina Elisabetta, passo importante verso Harry: l’invito ufficiale

Un importante invito al nipote, da parte della Regina Elisabetta, dopo la nascita della secondogenita che porta il suo nome

Harry e Meghan, i duchi del Sussex, sono diventati genitori per la seconda volta: venerdì 4 giugno è nata Lilibeth Diana che prende il nome dalla Regina Elisabetta e da Lady Diana. A seguito della nascita della sorellina di Archie di Windsor, la Regina ha voluto ufficialmente invitare suo nipote Harry a pranzo, tra qualche settimana, non appena lui e sua moglie si assesteranno dopo la nascita della piccola.

L’indiscrezione sull’invito arriva direttamente dal Regno Unito dove l’opinione pubblica si divide essenzialmente in due: da una parte coloro che credono che l’invito della Regina sia solo di facciata per la nascita della piccola; dall’altra parte ci sono coloro che credono che quello dell’invito sia un ramoscello d’ulivo per una futura rappacificazione tra le parti.

La Regina Elisabetta invita Harry a pranzo: e Meghan?

È noto che Meghan Markle non è proprio ben vista dalla Royal Family, tant’è che nell’invito al pranzo non c’è menzione del suo nome. Tuttavia, in molti credono che il pranzo con la Regina Elisabetta sarà in concomitanza all’inaugurazione della statua della principessa Diana che si terrà a luglio, quindi sicuramente Harry volerà nuovamente a Londra con tutta la famiglia.

Qualora questo pranzo dovesse andare in porto ed Harry accettare l’invito, sarebbe il primo faccia a faccia dopo l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey ed ai media statunitensi.