Canada, auto investe famiglia musulmana: 4 morti, si teme attentato. Un bambino di 9 anni è rimasto ferito e versa in gravi condizioni. Arrestato un ragazzo di 20 anni

Un incidente ha sconvolto la cittadina canadese di London, in Ontario, nella serata di ieri.

Un uomo ha colpito e ucciso quattro pedoni a bordo della sua auto, in un sospetto crimine di odio “premeditato“, come riportato dalla polizia locale.

“Crediamo che sia stato un atto intenzionale e che le vittime di questo orribile incidente siano state prese di mira“, ha detto il capo delle forze dell’ordine Steve Williams. “La famiglia investita era di origine musulmana e questo pensiamo possa essere il movente”.

Il presunto aggressore di 20 anni ha colpito in totale cinque persone, tra cui un bambino di 9 anni, ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

“Per la comunità musulmana di London e per i musulmani di tutto il paese, sappiate che siamo con voi. L’islamofobia non ha posto in nessuna delle nostre comunità. Questo odio è insidioso e spregevole, e deve finire“, ha scritto il primo ministro Justin Trudeau su Twitter.

I’m horrified by the news from London, Ontario. To the loved ones of those who were terrorized by yesterday’s act of hatred, we are here for you. We are also here for the child who remains in hospital – our hearts go out to you, and you will be in our thoughts as you recover.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2021