Maneskin, Damiano ed il fratello Jacopo: somiglianza assurda! – FOTO

Damiano David dei Maneskin è il sex symbol del momento, ma anche il fratello Jacopo non scherza in fatto di bellezza

Jacopo David è il fratello maggiore di Damiano. Prima della vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, della band di X Factor si sapeva poco e niente, ancor meno del frontman Damiano David. Dopo aver calcato il palco con grande fascino, tutti si sono interrogati sulla sua vita privata ed è emerso una fratello – quasi – gemello.

Jacopo David è di 3 anni più grande di Damiano, del 1996 ed è fidanzato con Alice. Dal suo profilo Instagram emerge il suo amore per la natura, per lo sport e per la buona compagnia: sono tante le foto che lo ritraggono spesso insieme ad amici.

Damiano e Jacopo David: curiosità sui due fratelli

Tifoso sfegatato della Roma – tant’è che la sua foto profilo di Instagram ritrae Nicolò Zaniolo – Jacopo ha conosciuto, insieme a suo fratello Damiano, lo storico capitano e bandiera della squadra della capitale, Francesco Totti. L’occasione – come si vede dai cartellini appesi al collo – è quella della partita di Champions League contro il Liverpool quando in panchina sedeva Eusebio Di Francesco.

Mentre Jacopo sembra avere una relazione quantomeno stabile con Alice, Damiano è molto più “ribelle” da questo punto di vista. Stando alle varie gossippate sul suo conto, infatti, il frontman dei Maneskin si diverte molto dal punto di vista sentimentale.