Gerry Scotti, risveglio con l’amaro in bocca: cos’è successo

Gerry Scotti questa mattina non avrà avuto un risveglio al top. Il conduttore sicuramente non sarà soddisfatto dei risultati raggiunti ieri sera.

La prima serata televisiva di sabato 5 giugno 2021 ha visto trionfare in termini di share la serata speciale de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone su Rai1. Il programma è riuscito a tenere incollati allo schermo ben 4.702.000 spettatori: pari al 25.8% di share.

Su Canale 5 invece il ritorno in replica di The Winner Is ha raccolto davanti al video 1.723.000 spettatori pari al 10.4% di share. Non male come risultato, ma il dominio del tributo a Ennio Morricone è davanti agli occhi di tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Netflix, in uscita film con una delle attrici più amate di Hollywood: che spettacolo

Su Rai2 la terza stagione di FBI ha catturato l’attenzione di 1.214.000 spettatori (6%) mentre Blue Bloods ha ottenuto 1.152.000 spettatori (5.7%). I Guardiani della Galassia su Italia 1 ha intrattenuto 1.194.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Sapiens ha raccolto davanti al video 1.093.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Colpevole d’Innocenza è stato visto da 1.038.000 spettatori con il 5.4% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici 20, rottura tra Sangiovanni e Giulia? La verità del cantante

Bene la prima stagione di Downton Abbey su La7

Su La7 invece la prima stagione di Downton Abbey ha conquistato ben 336.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Limitless è stato seguito da 297.000 spettatori con l’1.5% di share. Sul Nove Il Delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? segna 350.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Largo Winch II raccoglie 318.000 spettatori con l’1.6%. Su Iris Dream House raccoglie 401.000 spettatori con il 2%. Su Rai Storia Sulla Mia Pelle raccoglie 43.000 spettatori con lo 0.2%. Su Rai Premium Nero a Metà segna 252.000 spettatori con l’1.3%.