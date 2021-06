Domenica In, Mara Venier più forte di tutto: “Ho qualche problemino”

Domenica In, Mara Venier più forte di tutto. Non è stata una settimana facile per la conduttrice che però non ha voluto fermarsi

Non molla nulla, Mara Vernier, perché per carattere è sempre stata più forte di tutto anche del dolore. E questa non è stata una settimana facile per lei che ha dovuto affrontare per due operazioni di fila. Ma nonostante questo, oggi era regolarmente in studio a Domenica In.

Quello che è successo, l’ha raccontato direttamente lei in studio: “Ho ancora qualche difficoltà a parlare, sono stata operata due volte ai denti. Lunedì sono stata sottoposta ad un lungo intervento da un dentista, nei giorni successivi qualcosa non è andata bene”.

A risolvere la situazione è stato il professore Valentini del policlinico Umberto I, che l’ha operata due giorni fa a Villa Margherita. “Per me era importante essere qui oggi e superare un piccolo trauma che ho subito” ha detto giustificando la sua presenza ma anche la difficoltà che ha affrontato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, confessione fiume dell’ex corteggiatrice: “Dovevo guarire”

Domenica In, quanto infortuni per Mara Venier nella storia del programma: il primo con Luca Giurato

Chi conosce la storia di Domenica In e quella di Mara Venier sa bene che gli infortuni e le operazioni non l’hanno mai fermata. Il primo, clamoroso e passato alla storia perché riproposto in ogni salsa, quando nel 1995 stava ballando con Luca Giurato. Una mancata presa, il volo per terra e i legamenti del ginocchio che sono partiti.

Lo scorso anno invece l’amatissima conduttrice veneziana era caduta dalle scale poco prima che iniziasse una puntata del suo talk show e si era fratturata un piede. Anche in questo caso gesso ma nessun riposo perché era stata presente in studio regolarmente e senza farsi sostituire.

Un paio di mesi dopo, nuovo problema: “Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata”. Un’altra botta al ginocchio anche se nessuna ingessatura ma solo un po’ di riposo. Colme a dire che è una highlander della tv.