Belen Rodriguez, parla l’ex di Antonino: “È stata fuori luogo”

Un’intervista dell’ex fidanzata di Antonino Spinalbese rivela retroscena finora ignoti su Belen Rodriguez ed una telefonata che le è stata fatta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Se è vero che tutti sanno chi è l’ex di Belen Rodriguez, prima di Antonino Spinalbese, è altrettanto vero che non tutti sanno chi è l’ex di quest’ultimo. Chiara Mannarino, infatti, non ha la stessa fama di Stefano De Martino, seppure poche settimana dopo le prime notizie sulla showgirl argentina e l’hairstylist di Milano fece sentire la sua voce.

LEGGI ANCHE > > > Maneskin ancora sotto accusa: “Zitti e buoni” sarebbe un plagio – VIDEO

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, confessione fiume dell’ex corteggiatrice: “Dovevo guarire”

Nel 2016 Chiara e Antonino si fidanzarono ufficialmente, conoscendo le rispettive famiglie e conducendo una normale vita di coppia in cui lui lavorava e lei studiava Management Internazionale. Nel 2019 Chiara riceve un’offerta di lavoro da Taiwan, in Asia, che decide di accettare e che ha condannato la sua relazione con Antonino. A gennaio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, i due si sono sentiti telefonicamente e lei ha lasciato l’hairstylist.

LEGGI ANCHE > > > Domenica In, Mara Venier più forte di tutto: “Ho qualche problemino”

Chiara Mannarino: “Belen è stata fuori luogo”. Cos’è successo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Maria Mannarino 賈瑪琍 (@__manna__)

Alla rivista DiPiù, Chiara Mannarino avrebbe rilasciato delle dichiarazioni in merito ad una telefonata ricevuta proprio dalla showgirl argentina. Quando l’ex di Spinalbese ha saputo della nuova fiamma di Antonino, lasciò un commento piccato sulle sue Instagram stories: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Questa frase deve aver infastidito Belen che, stando a quanto avrebbe detto la Mannarino, l’ha telefonata per dirle che certi pensieri non vanno resi pubblici perché fraintendibili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: quegli indizi che fanno pensare alla crisi

La Mannarino non avrebbe accettato di buon grado quella telefonata: “È stata fuori luogo”, ha spiegato alla rivista. Infatti, l’ex di Spinalbese avrebbe preferito che fosse stato lui a fare una telefonata, soprattutto quando purtroppo è scomparsa la nonna della Mannarino, cui era molto legata.