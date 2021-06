Pessime notizie per l’ammiraglia Mediaset che nella serata di ieri non ha raggiunto i risultati sperati in termini di ascolti

Nuova batosta in queste ore per l’ammiraglia Mediaset che è stata battuta dalla Rai la quale, nella serata di ieri, ha proposto la Nazionale al pubblico del piccolo schermo. Difatti, Mediaset in termini di ascolti ha raggiunto solo il 10.5% di share tenendo incollati davanti al video 1.987.000 spettatori con la messa in onda de La scelta-The Choice su Canale Cinque.

Numeri molto più alti invece per la Rai che ha scelto per il suo pubblico l’amichevole Italia-Repubblica Ceca in onda su Rai Uno ottenendo il 20.9% di share con 4.600.000 telespettatori.

Italia1 è riuscita invece a raccogliere 1.099.000 spettatori pari al 6.6% di share con la messa in onda di Interstellar, battendo in questo caso Rai Due e Rai Tre. Nel primo caso, è stato raggiunto uno share del 5.3% pari a 1.151.000 spettatori con Quel bambino non sarà mai tuo. Su Rai Tre, invece, Sissi – La giovane imperatrice ha interessato 1.049.000 spettatori pari al 4.9% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Massimo Giletti raddoppia: c’è il sì alla nuova proposta televisiva

Nuova batosta per Mediaset, ma veniamo adesso alle altre reti televisive

La scelta-The Choice in onda su Canale Cinque ha interessato solo 1.987.000 spettatori ottenendo il 10.5% di share. Quanto alle altre reti ed ai programmi messi in onda, Quarto Grado-Le Storie su Rete4 ha interessato 1.770.000 telespettatori pari al 10.7% di share.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 800.000 telespettatori con il 5.2% di share. Su RaiPremium Il Giovane Montalbano ha raggiunto 615.000 spettatori (2.9% di share). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha interessato 612.000 spettatori (2.9% di share).

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Carlo Conti, indiscrezione sensazionale sul conduttore: pubblico in visibilio

Sul 20 Robin Hood ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 421.000 spettatori (2.1% di share). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 324.000 spettatori (1.5% di share). Infine su RealTimeFuori Menù ha interessato 272.000 telespettatori pari all’1.2% di share.