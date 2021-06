Gianni Sperti negli ultimi giorni ha condiviso sui social alcuni suoi scatti. Ai fan non è sfuggito un dettaglio che ha fatto sollevare un polverone.

Uomini e Donne è ormai giunto al termine e i suoi protagonisti, compresi gli opinionisti del programma come Tina Cipollari e Gianni Sperti, sono in vacanza. Proprio negli ultimi giorni, il ballerino ex marito di Paola Barale, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che non sono stati accolti senza malizia dagli utenti.

Il servizio fotografico realizzato da Alberto Della Porta, oltre a tanti complimenti, ha subito notevoli critiche dagli utenti Instagram, ma non per la qualità degli scatti, bensì per un dettaglio relativo al suo protagonista.

Gianni Sperti, dure accuse nei suoi confronti: insorgono i fan – FOTO

Tra i commenti negativi, o per meglio dire maliziosi, spiccano quelli dove si afferma che l’opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi abbia fatto ricorso ad alcuni ritocchi ma non fotografici, ma chirurgici. Alcuni, infatti, hanno evidenziano che le labbra, a loro dire, siano parse più carnose del solito. Sarà vero? La risposta è stata data dallo stesso ballerino che in un post pubblicato nelle Instagram Stories ha fatto una importante precisazione relativa alle ultime foto pubblicate.

“La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie. P.S: Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.