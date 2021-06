Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ai saluti: scambio con un big! I bianconeri stanno definendo la trattativa con un top club europeo

Inizia a prendere corpo la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Ieri, poco dopo le 13 è andato in scena un vertice di mercato con il presidente Andrea Agnelli e il neo ds Federico Cherubini che hanno accolto il tecnico toscano alla Continassa. Tre ore di confronto per definire al meglio le strategie in vista della prossima stagione, quella del riscatto. Nulla deve essere lasciato al caso e secondo le intenzioni della società bianconera ci sarà anche un tesoretto da spendere per rinforzare la rosa. I fondi arriveranno dal nuovo aumento di capitale già varato e dall’uscita di qualche top player. L’indiziato numero uno è sempre Cristiano Ronaldo. Dopo 3 anni a Torino, il portoghese pesa a bilancio ancora per circa 25 milioni. Una cifra per il cartellino sicuramente non proibitiva a cui va però aggiunto l’ingaggio monstre da 31 milioni di euro netti. Proprio per questo gli interlocutori sono estremamente limitati in Europa e si restringono al solito gruppetto di 3-4 squadre. In pole su tutti c’è il Psg.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ai saluti: pronto lo scambio con Icardi

Neymar ha confidato nelle ultime ore di voler giocare con l’asso di Madeira dopo aver avuto l’onore di condividere lo spogliatoio con Messi. Leonardo sta corteggiando CR7 ormai da tempo e per Nasser Al-Khelaifi la spesa non sarebbe un problema. C’è da accontentare anche la Juventus che vorrebbe qualcosa in cambio. La pedina giusta è quella di Mauro Icardi, sbarcato a Parigi nel 2019 e mai entrato nel cuore di tifosi e compagni. E’ stato riscattato la scorsa stagione per 55 milioni dall’Inter e può liberarsi per molto meno. Il Psg sta valutando l’ipotesi di rivoluzionare il proprio attacco, con lo stesso Mbappè vicino al Real Madrid. Di certo la perdita dell’argentino non sarebbe il guaio maggiore, con un nuovo tridente che potrebbe vedere Neymar e CR7 affiancati da Haaland. A Torino sperano di poter costruire una coppia tutta argentina con Dybala e Icardi, per poi dirottare le attenzioni sul centrocampo. Senza il peso dello stipendio di Ronaldo sarebbe più facile fare anche altri investimenti. Una fumata bianca è attesa prima dell’inizio dell’Europeo.