Tommaso Zorzi, la dedica è emozionante: “Tu mi rendi felice” – FOTO

Tommaso Zorzi nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che ha emozionato tutti.

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip sta vivendo un periodo d’oro. Vittoria al GF, opinionista de L’Isola dei Famosi ed ha anche debuttato con un programma tutto suo, Il Punto Z, in onda su Mediaset Play. Non è tutto. In queste settimane si è anche parlato di una trasmissione in prima serata su Italia 1, condotta in solitaria da Tommaso ma un indiscrezione delle ultime ore avrebbe smentito tutto.

Secondo le ultime indiscrezioni, quest’ultimo progetto che vedeva coinvolto Tommaso Zorzi sembra essere stato accantonato. Il motivo? Perché per l’ex gieffino sembra stiano per arrivare nuove incredibili opportunità come quella annunciata da Davide Maggio. Il noto giornalista sul suo blog ha annunciato l’arrivo della prima edizione italiana di Drag Race che dovrebbe andare in onda su Discovery+ e avere come giudice proprio Tommaso.

Tommaso Zorzi, la dedica è emozionante: “Tu mi rendi felice”

Le soddisfazioni per Tommaso Zorzi però non arrivano solo sul lavoro, bensì anche nella vita privata. Muhammad Ali sosteneva che l’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente.

Il vincitore del GF Vip la penserà sicuramente come colui che è considerato il miglior pugile all time. L’amico è colui che ti fa star bene, o per citare Tommaso Zorzi, “che ti rende felice”. You make be happy è la dedica ad Aurora Ramazzotti, sua migliore amica che gli è sempre stata accanto.