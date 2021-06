Fortnite Stagione 7, svelati il teaser di lancio e la data ufficiale – VIDEO

Ormai ci siamo: la stagione 7 di Fortnite è ad un passo. Grazie ad un leak, abbiamo accesso al teaser e alla data di lancio

L’attesa è quasi finita. Fortnite sta per uscire con la chiacchieratissima stagione 7, che porterà con sé novità sia a livello di mappa che di skin, armi, veicoli ecc. Grazie al lavoro dei vari dataminer presenti sul web, possiamo dire con largo anticipo che il tema portante della season saranno gli Ufo e gli extraterrestri. C’è addirittura chi già ha avuto incontro del terzo tipo con gli alieni in-game.

Da qualche ora, HYPEX ha sganciato la bomba: pubblicati sia il primo teaser ufficiale della stagione che la data di uscita. Stiamo parlando delle due informazioni principali che gli utenti stanno cercando da tempo. Confermata la data di uscita di cui si è parlato parecchio: l’aggiornamento arriverà l’8 giugno, ossia martedì prossimo.

Fortnite Stagione 7, ecco il nuovo teaser di lancio

A partire dal prossimo 8 giugno, sarà finalmente disponibile l’aggiornamento di Fortnite alla stagione 7. Il noto leaker HYPEX ha avuto accesso in anteprima al teaser della nuova season, che già ci dà alcune prime anticipazioni di quello che arriverà nelle prossime settimane. Ancora non è chiaro se ci sarà anche il classico evento di fine season e soprattutto quando si terrà.

Sicuramente nel corso dei prossimi giorni spunteranno indizi all’interno dell’isola di gioco, e chissà che i dataminer non riescano a trovare altre informazioni utili in tal senso. Tornando al teaser, la dicitura “Stanno arrivando” non fa altro che confermare l’arrivo degli alieni su Fortnite.