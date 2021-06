Simona Ventura, niente da fare: arriva la mazzata decisiva

Nuovo brutto colpo per Simona Ventura che non riesce a rialzarsi dalla mazzata decisiva ricevuta proprio ieri sera

Soltanto 617.000 spettatori pari al 2.9% di share hanno seguito Game of Games, il quiz show di Simona Ventura, ieri sera lunedì 1 giugno: numeri piuttosto fallimentari per una prima serata su Rai 2. Nonostante negli Stati Uniti sia un format che va molto forte, in Italia non ha riscosso lo stesso successo e, con ogni probabilità, non avrà una conferma per la prossima stagione di palinsesti Rai.

Ciononostante, la gara di ascolti di lunedì 1 giugno è stata vinta dalla Rai con Notte Azzurra condotta da Amadeus per la presentazione della Nazionale italiana di calcio che andrà agli Europei: sono 2.881.000 gli spettatori, pari al 14.3%, che hanno seguito il programma. Su Rai 3, Carta Bianca ha raccolto davanti al video 883.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%.

Anticipazioni TV: i dati dei programmi Mediaset

Mediaset ancora non riesce a risalire in numero di ascolti, il programma più visto di ieri sera è stato un triplo episodio di New Amsterdam 3 che ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari al 10.4% di share. Diversamente, su Rete 4 sono stati 912.000 gli spettatori, con il 5.3% di share, a seguire il talk show condotto da Mario Giordano, Fuori dal Coro. Su Italia 1, invece, Le Iene ha intrattenuto 1.619.000 spettatori con il 10.1%

Per quanto riguarda gli altri canali, invece, La7 ha raccolto 1.184.000 spettatori con uno share del 5.8% con diMartedì; TV8 ha raccolto 694.000 spettatori con il 3.2% di share con il film Io Prima di Te; NOVE ha raccolto 270.000 spettatori con l’1.7% di share con il film Solo 2 Ore.