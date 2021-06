Italia, i convocati del ct Mancini: i 26 che andranno all’Europeo. Dopo l’esclusione degli ultimi 3 “esuberi”, la Nazionale ha il suo gruppo definitivo

Con la serata in diretta su Rai 1, “Notte Azzurra”, il ct Roberto Mancini ha ufficializzato il gruppo dei 26 calciatori che parteciperanno al prossimo Europeo di calcio. L’11 giugno la Nazionale esordirà allo Stadio Olimpico contro la Turchia, per la prima tappa della manifestazione itinerante, che ci vedrà impegnati in casa per tutti e tre i match del girone. Dopo aver scremato il gruppo a 29 interpreti la scorsa settimana, il selezionatore doveva decidere gli ultimi tre da lasciare a casa. Scelta non facile visto il buon stato di forma di quasi tutti i ragazzi. Alla fine a farne le spese sono stati Mancini, Pessina e Politano. L’ala del Napoli non è riuscito a staccare il pass nemmeno dopo la doppietta nell’ultima amichevole contro San Marino. Il difensore della Roma paga invece la maggiore duttilità tattica di Toloi, che può fungere anche da terzino destro.

Italia, in convocati del ct Mancini: restano a casa Mancini, Pessina e Politano

Dopo il pre ritiro in Sardegna e la presentazione ieri in diretta Tv a Roma, ora la nostra Nazionale si sposterà a Coverciano per preparare l’esordio. Venerdì è in programma l’ultima amichevole contro la Repubblica Ceca a Bologna. L’ultima chance per fare esperimenti prima di iniziare a fare sul serio. Da tenere sott’occhio anche il giovane Raspadori, appena arrivato ma già in grande spolvero con la Nazionale Under 21, nello sfortunato Quarto di Finale dell’Europeo di categoria, perso ai supplementari 5-3 contro il Portogallo.

I 26 convocati dell’Italia per l’Europeo

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Florenzi, Spinazzola, Toloi, Emerson Palmieri, Chiellini

Centrocampisti: Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti, Jorginho

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori

La Uefa ha stabilito che per gravi infortuni o casi Covid la lista definitiva può essere ritoccata fino al 10 giugno.