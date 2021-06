La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi ha visto come protagonista Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne che poi sui social ha lanciato un messaggio dalle mille interpretazioni.

Ieri sera è andata in onda la ventottesima puntata dell’Isola dei Famosi. Il programma come al solito ha regalato ai tantissimi telespettatori numerosi colpi di scena e emozioni, ma non solo. Nella puntata di ieri è stato invitato Andrea Damante in qualità di amico di Ignazio Moser.

La presenza di un volto così amato dal pubblico, grazie alla sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, era molto attesa ma anche molto criticata. Infatti, quando è stato annunciato sui social, molti utenti si sono chiesti perché ospitare Damante all’Isola 2021.

Isola dei Famosi, il messaggio criptico di Andrea Damante: è polemica

Andrea Damante ieri, nonostante i dubbi di alcuni telespettatori, si è recato in trasmissione per motivare il suo amico Ignazio Moser. I due hanno parlato e l’ex tronista di Uomini e Donne gli ha dato la carica per affrontare gli ultimi giorni, ma nient’altro. Una semplice apparizione per lui.

Un solo intervento durante la puntata commentato su Instagram dallo stesso Damante dopo la puntata. L’ex tronista ha inquadrato lo schermo in studio con l’orario e ha scritto: “Due parole”. Aggiungendo un tag a Moser. Cosa avrà voluto dire? Messaggio criptico che lascia spazio a mille interpretazioni.