Calciomercato, Buffon resta in Serie A: colpaccio a sorpresa!

Gigi Buffon, secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe accettare il trasferimento in una neopromossa.

Il campionato è finito e i club stanno lavorando senza sosta in ottica della prossima stagione. La Juventus, ad esempio, vivrà una piccola rivoluzione iniziata con il cambio allenatore e l’addio di Gigi Buffon e forse anche di Giorgio Chiellini. Due icone del tifo bianconero che, oltre all’addio potrebbero riconsiderare il ritiro e continuare a giocare ancora un anno.

Mentre Chiellini non riesce a immaginarsi con un altra maglia addosso se non quella bianconera della Juventus, lo stesso non vale per Gianluigi Buffon. Il campione del mondo 2006 non ha voglia di appendere i guantoni al chiodo e pur di giocare sarebbe pronto ad accettare un posto da protagonista in una neopromossa.

Calciomercato, Buffon resta in Serie A: leader in una neopromossa

Gianluigi Buffon, dopo aver annunciato il suo secondo addio alla Juventus, sta vagliando il suo futuro. Il portiere classe 1978 sta ascoltando tutte le offerte giunte sino ad ora e intanto riflette. Il cuore del campione del mondo 2006 dice Parma. L’ipotesi di un ritorno romantico ai ducali non è da scartare ma l’ultima offerta ricevuta potrebbe essere più allettante.

Stando a quanto riportato da Il Gazzettino, il neopromosso Venezia è intenzionato ad affidare le chiavi della porta all’ormai ex giocatore della Juventus. Come si legge sul quotidiano, il Venezia ha offerto a Gigi circa 1.5 milioni di euro all’anno e il compromesso stipendio-ruolo chiave potrebbe rappresentare una tentazione non da poco.