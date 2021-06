Anticipazioni Beautiful, inaspettata evoluzione: arresto per la morte di Vinny

Le anticipazioni americane di Beautiful tornano sul caso della morte di Vinny: viene arrestato il presunto colpevole

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che il dottor Finn e Steffy sono in attesa del loro primogenito che sarà un maschietto. Tuttavia, c’è un oscuro segreto che potrebbe mettere a repentaglio questa serenità ritrovata: alla morte di Vinny, Steffy non è a Los Angeles. Quando torna in patria, Liam – padre della sua prima figlia – viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Vinny.

Liam, credendo di essere il vero responsabile della morte di Vinny, decide di raccontare la verità su quanto accaduto quella notte. In realtà, come trapela dalle indiscrezioni americane sembrerebbe che, prima della morte, Vinny abbia avuto uno scontro con un altro personaggio della soap prima di finire sul ciglio della strada.

Anticipazioni Beautiful, cosa nasconde Finn?

Today on #BoldandBeautiful, Steffy and Finn learn the gender of their baby. pic.twitter.com/wpqrrWpYjX — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 31, 2021

Nonostante Vinny confessi tutto quanto successo quella sera, a destare qualche sospetto è proprio il dottor Finn che fa domande insistenti sul caso e chiede di essere sempre messo al corrente in merito a nuovi aggiornamenti. Quando incontra Thomas, infatti, una della prime domande che gli farà riguarderà proprio Vinny. Tra i due nascerà una strana complicità, sarà questo l’inaspettato colpo di scena promesso dalla produzione sulla morte di Vinny?

Ciò che è certo è che Finn a breve scoprirà chi è sua madre biologica e stringerà ancora più contatti con Thomas.