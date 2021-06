Royal Family, il “forte desiderio” della Regina Elisabetta: lo farà subito! Sua Maestà è ancora in perfetta forma dopo aver compiuto 95 anni lo scorso 21 aprile

La pandemia ha messo in ginocchio il mondo intero nell’ultimo anno e mezzo. Un periodo difficilissimo per tutti, anche per la Regina Elisabetta che ha dovuto affrontare la perdita del principe Filippo. Come se non bastasse la storia della Megxit e i continui “bombardamenti” alla stabilità della sua famiglia, Sua Maestà si è ritrovata improvvisamente sola dal 1947, anno del matrimonio con il duca di Edimburgo. Una vita passata fianco a fianco, tra qualche basso e moltissimi alti, con un sostegno reciproco che non è mai venuto meno. Ora il trauma della morte e la necessità di andare avanti, alla veneranda età di 95 anni. Per farlo, Elisabetta II ha deciso di aumentare il proprio carico di lavoro e riempire la propria estate di impegni pubblici.

“C’è un forte desiderio da parte della regina di tornare in giro”, ha detto al Daily Telegraph una fonte di Buckingham Palace.

Da Londra arriva la notizia, da confermare a breve, di un possibile incontro a palazzo con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e altri leader mondiali, prima del G7 di questo mese. Si ritiene inoltre che siano in cantiere una serie di importanti eventi istituzionali che la terranno impegnata per tutto il corso della prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la Regina Elisabetta è stanca: “Fuori dalla famiglia”

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, il cambiamento di William e Kate: tutta colpa di Harry!

Royal Family, il “forte desiderio” della Regina Elisabetta: vuole tornare a viaggiare

Nel frattempo, nel Castello di Windsor si fa un gran discutere dell’arrivo di una nuova ammiraglia nella flotta reale.

Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato all’inizio del 2021 la costruzione della più importante imbarcazione nazionale da quando il Royal Yacht Britannia è stato dismesso nel 1997.

Costerà fino a 200 milioni di sterline e ospiterà vertici ministeriali e colloqui diplomatici, oltre ad essere utilizzato nei tour reali.

La proposta è stata accolta con feroci critiche da diverse fazioni politiche, ritenuta uno spreco di soldi in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia.

Secondo l’esperto reale del Daily Express Richard Palmer, i funzionari di palazzo stanno cercando di “allontanare” la regina dal progetto.

Su Twitter ha specificato come: “Buckingham Palace sta facendo del suo meglio per tenere fuori da questa controversia Sua Maestà, che probabilmente non userà mai la nuova ammiraglia della flotta”.