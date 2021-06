Giovanni Brusca libero, coro di no per il boss della strage di Capaci

Giovanni Brusca libero dopo 25 anni. Coro di no per il boss che schiacciò il pulsante a Capaci e fece uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo

C’era la sua mano, in prima persona, nella strage di Capaci perché fu lui a schiacciare il pulsante che azionò la bomba. E c’erano i suoi ordini dietro la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso e poi sciolto nell’acido a soli 13 anni. Oggi però Giovanni Brusca è un uomo (quasi) libero dopo aver scontato 25 anni di carcere

Il boss mafioso è uscito da Rebibbia anche in anticipo rispetto i termini, 45 giorni prima della scadenza della condanna e ora dovrà affrontare quattro anni di libertà vigilata. Lo ha deciso la Corte d’Appello che ha previsto per lui sia controlli che protezione, perché comunque la si veda Brusca è un personaggio scomodo.

Alcuni delitti e stragi le ha confessate direttamente lui. Come il ruolo nella strage di Capaci del 23 maggio del 1992 nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Brusca fu catturato solo quattro anni dopo in provincia di Agrigento e poi è diventato collaboratore di giustizia. Ora a 64 anni può tornare a farsi una vita.

Giovanni Brusca libero, lo ha stabilito la legge: il dolore dei familiari di chi è morto per mano sua

Brusca è fuori dopo 25 anni perché a lui sono state concesse tutte le attenuanti per i collaboratori considerati affidabili, quindi la legge è stata applicata correttamente. ma per le famiglie così duramente colpite dalla mafia è un nuovo dolore.

Lo testimonia Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso: “Umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge, una legge che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata. Mi auguro solo che magistratura e le forze dell’ordine vigilino con estrema attenzione in modo da scongiurare il pericolo che torni a delinquere”.

Sconfortata, Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Falcone e della moglie che ha parlato di presa in giro da parte dello Stato. A distanza di 29 anni dalla strage di Capaci secondo lei non tutte le verità sono state svelate ed è come se quello che è successo allora non fosse servito a nulla.

Dure anche le parole di Santino Di Matteo, l’ex mafioso e padre di Giuseppe, al ‘Corriere della Sera’: “Dopo trent’anni io vado ancora testimoniare ai processi, per dire quello che so. Ma a che cosa serve se poi lo stesso Stato si lascia fregare da un imbroglione, da un depistatore? Non trovo le parole per spiegare la mia amarezza. A chi devo dirlo?”.