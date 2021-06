Don Matteo 13, addio ad un volto noto: “Flavio Insinna non mi ha detto niente”

Ieri sono iniziate le riprese di Don Matteo 13, una nuova stagione per la fiction Rai: l’esclusione di un personaggio pesa molto all’attrice che la intepreta

La bellissima e bravissima Milena Miconi che ha interpretato Laura Respighi, sindaca di Gubbio, nella quarta e quinta stagione di Don Matteo, non ci sarà nella nuova stagione. Il suo ruolo ha regalato al pubblico italiano una delle storie d’amore più appassionanti della TV italiana, quella tra la sindaca ed il capitano Flavio Anceschi interpretato da Flavio Insinna.

La storia d’amore ha avuto vita breve: il capitano Anceschi ci sarà, ma avrà la notizia della morte della sindaca Respighi. Dopo 15 anni il suo ritorno sarebbe stato gradito al pubblico, ma neppure la stessa Miconi riesce a spiegarsi il motivo della morte.

Don Matteo 13, addio a Milena Miconi: il suo disappunto

comunque la Rai la deve veramente smettere con questa cosa di voler imitare Shonda Rhimes e far crepare tutti i personaggi migliori non è possibile e prima Guido Zaniz, Patrizia Cecchini, Guido Corsi e ora Laura Respighi BASTA MOLLATECI. — auro| baci stellari (@darveyfeels_) May 11, 2021

Il disappunto non proviene soltanto dai fan della trasmissione, dell’attrice e della coppia nata tra il personaggio interpretato da Milena Miconi e quello da Flavio Insinna, ma dall’attrice stessa. A Fanpage.it ha confessato: “Ci sono rimasta molto male. Sono dispiaciuta e amareggiata. C’era la possibilità di riproporre una coppia forte e invece hanno deciso di farmi morire, non so per quale ragione. Non so se guarderò la nuova stagione, dipende, vado a momenti. Di certo mi sarei aspettata una telefonata”.

Sul rapporto con Flavio Insinna, invece, ha ammesso: “Ci siamo sentiti, ma non mi ha detto niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo. Immagino non avesse ancora ricevuto la chiamata o forse non mi ha voluto dire nulla. Questo non lo so. Però l’ho chiamato poco tempo prima che uscisse la notizia”.