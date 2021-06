Canale 5, super indiscrezione: sarà lei la regina della domenica?

Cambiano le carte in tavola? Mediaset sta certamente rivoluzionando il palinsesto e Canale 5 ne è la prova con una nuova regina della domenica

Qualche giorno fa l’indiscrezione è stata lanciata da TvBlog, adesso rilanciata anche da The Post Internazionale, Lorella Cuccarini sarebbe pronta a sostituire Barbara D’Urso. A premere per questa scelta è Maria De Filippi che ha un ottimo rapporto con la maestra di Amici 20. Il suo percorso all’interno del talent show, infatti, ha colpito Queen Mary che la vorrebbe fissa in Mediaset dopo l’annata poco soddisfacente a La Vita in Diretta.

Non sarebbe la prima volta che Lorella Cuccarini sarebbe alla conduzione di un programma della domenica pomeriggio, è già successo negli anni ’90 con Buona Domenica.

Canale 5, spunta la Cuccarini: e la D’Urso?

Man mano lo spazio per Barbara D’Urso sulle reti Mediaset pare si stia ridimensionando. Vederla messa alla porta sarebbe surreale ed immotivato, pertanto le indiscrezioni non parlano assolutamente di un suo addio. Una foto postata dalla stessa conduttrice napoletana fanno pensare ad un regolare ritorno a settembre, come da palinsesto: l’hashtag “col cuore”, non ha lasciato dubbi nel cuore dei fan del programma.

Possibile che Barbara D’Urso avrà uno spazio ancor più ridotto, con la conduzione di Pomeriggio Cinque in settimana, lasciando spazio a Lorella Cuccarini nel weekend con un programma che occupi i palinsesti Mediaset la domenica pomeriggio.