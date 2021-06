Calciomercato, un allenatore italiano per il Real Madrid: la scelta clamorosa! Florentino Perez avrebbe deciso in queste ore su chi puntare per il dopo Zidane

Il valzer della panchine sta coinvolgendo tutto il calcio europeo. Un “rimpasto” di queste dimensioni non si vedeva davvero da tempo, soprattutto in Italia. Mourinho alla Roma, Spalletti al Napoli, Simone Inzaghi all’Inter, il ritorno di Allegri alla Juventus, Gattuso alla Fiorentina e il possibile approdo di Sarri alla Lazio. Se a questi aggiungiamo la possibilità concreta di Psg e Barcellona di rimpiazzare rispettivamente Pochettino e Koeman, abbiamo il quadro di un vero e proprio ribaltone internazionale. Tra le big in cerca di una nuova figura in panchina c’è ovviamente anche il Real Madrid, arrivato al capolinea con l’esperienza Zidane. Dopo la conquista delle tre Champions League consecutive e della Liga spagnola lo scorso anno, Florentino Perez ha voglia di ripartire con un altro grande progetto. Si era fatto un gran parlare proprio di Allegri nei mesi scorsi, così come di Antonio Conte, libero ora di scegliere la sua futura destinazione. A quanto pare, però, potrebbe essere un altro italiano alla fine a spuntarla.

Calciomercato, un allenatore italiano per il Real Madrid: si pensa al ritorno di Carlo Ancelotti

Le Merengues stanno vagliando la possibilità di affidare la squadra a Raul, uno dei simboli dell’era “Galacticos” e grande protagonista con la panchina del Castilla. Perez ha però paura di ripetere l’esperienza Solari, naufragata nel 2019, proprio prima del ritorno di Zizou. Per questo sarebbe intenzionato a tornare ad una pista sicura che risponde al nome di Carlo Ancelotti. L’attuale tecnico dell’Everton ha alzato al cielo la “Decima” Champions League dei Blancos nel 2014, inaugurando la più grande serie di successi nell’ultimo decennio in Europa (alla fine 4 Coppe in 5 anni).

L’ex allenatore del Milan conquistò nel suo periodo madridista tra il 2013 e il 2015, anche una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e una Coppa del Re. Al momento sarebbe lui il favorito secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, davanti a Xabi Alonso e Galtier, fresco dell’impresa con il Lille in Francia.