Giancarlo Magalli lascia o raddoppia? L’annuncio che spiazza i fan

Giancarlo Magalli lascia o raddoppia? Le ultime parole dello storico conduttore Rai non hanno chiarito il mistero sul suo futuro

In trentuno anni sono cambiate tante facce negli studi de ‘I Fatti Vostri‘, uno dei più longevi talk show della nostra televisione. Ma la presenza rassicurante, competente e tagliente il giusto di Giancarlo Magalli è stato il fil rouge che ha contraddistinto il programma da allora a oggi.

Sarà ancora così a settembre quando la piazza virtuale di Rai Due riaprirà i battenti con le sue storie, i suoi giochi e le sue emozioni? Il dubbio rimane, soprattutto dopo quello che Magalli ha detto congedandosi dal pubblico nell’ultima puntata de ‘I Fatti Vostri’. Doveva essere un saluto, ha il sapore dell’addio.

“Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia – sono le sue parole – e ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà“. E casomai qualcuno non avesse colto, ha ribadito che “in questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”. Qualcuno con la sua faccia o qualcuno che già conosce il programma? Il mistero rimarrà almeno fino a quando la Rai non presenterà i palinsesti della prossima stagione televisiva.

Giancarlo Magalli lascia o raddoppia? Ecco cosa vorrebbe fare in futuro il conduttore romano

Da un paio di mesi infatti si inseguono le voci di un cambio in corsa tra Giancarlo Magalli e Salvo Sottile che già in questa stagione era uno dei protagonisti nel programma. Ad inizio aprile lo storico conduttore romano era stato raggiunto da Valerio Staffelli con un Tapiro d’Oro e aveva commentato così: “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Se decideranno così, padroni di farlo: la Rai mica è mia. E poi potrebbero propormi qualcosa di più divertente”.

Non è mistero che a Magalli piacerebbe condurre un programma sulla falsariga di quelli Mediaset con Gerry Scotti. Su Rai Due arriverà un nuovo quiz pomeridiano sulla lingua italiana, nella fascia 17-18 dal lunedì al venerdì ma non è ancora chiaro a chi sarà affidato.

E allora i dubbi salgono mentre c’è solo una certezza. Samanta Togni, dopo un anno di conduzione accanto a Magalli, non tornerà a ‘I Fatti Vostri’ ma continuerà in compenso con l’appuntamento del sabato di Rai Due, ‘Domani è domenica’.