Digitale Terrestre, lo switch off preoccupa gli italiani: “Succederà presto”

Lo switch off definitivo del Digitale Terrestre allo standard DVB-T2 diventerà presto realtà. Un aspetto sta preoccupando gli italiani

Nel corso del 2021 e con termine finale a giugno 2022, il Digitale Terrestre effettuerà lo switch off definitivo allo standard DVB-T2. Le attuali frequenze verranno liberate e rottamate per far spazio al 5G, portando a molti benefici anche per la televisione gratuita. Con questo cambiamento, infatti, tutte le emittenti trasmetteranno finalmente in alta definizione.

Una nuova proposta che punta ad arricchire la programmazione per i milioni di cittadini che ogni giorno guardano la TV, con alcuni punti che però preoccupano. Sarà infatti obbligatorio disporre di un TV o decoder di ultima generazione, in grado di agganciare le novità. Stando a quanto riferisce una indagine condotta dalla Fondazione Ugo Bordoni, la metà delle famiglie dovrà cambiare televisore.

Digitale Terrestre, metà delle famiglie dovrà cambiare apparecchio: la ricerca

Una indagine condotta dalla Fondazione Ugo Bordoni nel marzo scorso parla chiaro: all’incirca la metà delle famiglie italiane sarà costretta a cambiare TV o decoder. Lo switch off del Digitale Terrestre allo standard DVB-T2 obbliga infatti i cittadini a disporre di un apparecchio di ultima generazione. Su 26 milioni di famiglie, circa il 23,7% ricevono la TV attraverso la piattaforma digitale. Di questo dato, il 92% è in grado di vedere i programmi in HD grazie ad un televisore compatibile con l’MPEG-4.

C’è però uno specifico fattore che preoccupa: circa il 50,4% delle famiglie che si affidano al Digitale Terrestre non sono ancora attrezzate per il DVB-T2. Stiamo parlando della metà del totale, che dovrà per forza di cose acquistare un nuovo apparecchio compatibile.