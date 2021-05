Amici 20, il ricordo commovente di Marina Miliddi: lacrime sul web – FOTO

La ballerina di Amici 20 Martina Miliddi, si lascia andare su Instagram e racconta un momento difficile della sua vita: le sue parole

Giornata difficile per Martina Miliddi, l’allieva ballerina di Amici 20, che in queste ore ha voluto ricordare nelle Stories di Instagram l’anniversario della scomparsa del suo papà. La bellissima e talentuosa ragazza ha condiviso con i suoi fans gli ultimi istanti vissuti con lui.

Era un sabato mattina, il 29 maggio del 2010 e Martina non andava a scuola ma il suo papà doveva lavorare: “Eri tornato in mattinata e quando ti avevo sentito mi ero alzata di scatto, corsi verso di te, mi prendesti in braccio e mi dicesti buongiorno sbrinci”.

Un nomignolo particolare ‘Sbrinci’ che usava solo il suo papà. Tutto sembrava andare bene fino a quando suo padre è stato chiamato per una nuova consegna che avrebbe dovuto fare di lì a poco. Martina voleva accompagnarlo, ma fuori pioveva tantissimo: “All’inizio mi dicesti pure di si ma poi, guardando fuori, pensasti che era una pessima idea”. Quel giorno il papà di Martina uscì di casa per non fare più ritorno.

Le parole di Martina emozionano il web: “Ti ho aspettato tutto il giorno”

Fuori c’era un temporale ma il padre di Martina doveva “lavorare come sempre”. La ballerina quel giorno non aveva scuola e volava accompagnarlo ma lui le chiese di restare a casa e di aspettarlo con un buon piatto preparato da lei.

La ragazza lo ha aspettato tutto il giorno, ma a differenza dagli altri, quel giorno il suo papà non è più rientrato dalla porta di casa. “Ti ho aspettato tutto il giorno ma tu non sei più tornato. Non ti ho più visto, non ho sentito più la tua voce e nemmeno l’odore del tuo profumo”, ha scritto Martina.

“Continuo a pensare a quel giorno e non riesco a smettere di essere arrabbiata. Non so magari ho pensato che potesse andare diversamente se solo avessi potuto fare qualcosa. Ero solo una bambina e stavo aspettando il mio papà alla finestra“.

Infine la talentuosa ballerina ha raccontato che tra i tenti desideri ci sarebbe quello di far vedere al padre quella che è oggi, una ragazza che non si ferma mai e punta sempre in alto. “Ho quasi 20 anni ora e non mi stancherò mai di cercare la luna in cielo. Mi fa meno male così”. Le parole di Martina hanno commosso il web: “Tutto questo non mi passerà mai, ti amerò sempre“.