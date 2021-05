E’ stato il conduttore televisivo Amadeus a lanciare la proposta: produrre Sanremo Estate. Ma dopo che era calato il silenzio, adesso se ne riparla

Nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021, il conduttore televisivo, Amadeus aveva lanciato una proposta per quest’anno: mettere su un secondo Sanremo ma questa volta in versione estiva. Un’idea partita forse per una voglia di riscatto dato che la 71esima edizione del Festival non ha visto la partecipazione del pubblico.

La versione estiva, essendo all’aperto, potrebbe sicuramente vedere la presenza della platea seguendo ovviamente dei protocolli serrati. Un Festival che ricorderebbe tanto il Festivalbar che lo stesso Amadeus ha condotto. L’idea avanzata dal conduttore televisivo ha entusiasmato gli spettatori. Ma a quanto pare dopo la proposta è calato il silenzio.

Come afferma però Davide Maggio, se n’è parlato ultimamente proprio nella conferenza stampa di Notte Azzurra dove ad introdurre l’argomento è stato Stefano Coletta. Ma il direttore di Rai Uno ha spiegato che per il momento non è stato deciso ancora nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Maneskin, accusa dalla Bielorussia: “Omosessuali e pervertiti”

Sanremo Estate, l’idea di Amadeus sarà concretizzata?

L’idea di Amadeus aveva fatto sognare il pubblico di Sanremo, ma dopo la proposta è calato il silenzio. Solo ultimamente nella conferenza stampa di Notte Azzurra, come fa sapere Davide Maggio, Stefano Coletta ha riacceso la lampadina su Sanremo Estate.

Il direttore di Rai Uno ha però spiegato che in cantiere non vi è ancora nulla. Questo ultimo infatti non è riuscito a dare risposte concrete sulla realizzazione o meno di quello che potrebbe essere una sorta di Festivalbar.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Marco Carta, arriva l’annuncio che sorprende tutti: fan senza parole

Ma nuove notizie arriveranno sicuramente a breve, nel mese di giugno, quando si vaglieranno nuove decisioni su Sanremo 2022 e di conseguenza sull’eventuale edizione estiva. Dunque, le prossime settimane saranno quelle decisive in cui si stabilirà se concretizzare o meno l’idea di Amadeus.