Secondo dramma in pochi mesi per l’ex gieffina Dayane Mello. Dopo la notizia sulla malattia della madre, i fans le hanno mostrato tantissimo affetto

Sarebbe potuto essere un periodo felice questo per Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021. La sua partecipazione al reality le avrebbe potuto far cavalcare l’onda della notorietà ma la povera modella, dopo la morte del fratello avvenuta mentre lei era ancora nella casa più spiata dagli italiani, sta affrontando un nuovo dramma.

La mamma di Dayane è malata, ha scoperto di avere un tumore. Tantissima solidarietà per la modella brasiliana da parte dei suoi fans. Difatti, questi ultimi appena hanno appreso la brutta notizia si sono mobilitati ed hanno avviato delle raccolte fondi per sostenere la loro beniamina e le cure di cui necessita la madre.

Ma proprio in queste ore l’ex gieffina ha deciso di rifiutare il gesto nobile dei suoi sostenitori ed il motivo ha sorpreso tutti. La Mello ha deciso di spiegare attraverso le Stories di Instagm il motivo che l’ha spinta a non accettare l’aiuto economico.

Dayane Mello rifiuta l’aiuto dei suoi fan: il motivo raccontato su Instagram

La bellissima modella brasiliana Dayane Mello sta affrontando un secondo dramma a distanza di pochi mesi dal primo: ricordiamo la morte del fratello Lucas avvenuta quando lei era nella casa del GF Vip 5.

La madre purtroppo ha scoperto di avere un tumore. La notizia ha subito fatto mobilitare i fans che hanno organizzato delle donazioni per aiutare la famiglia di Dayane. L’ex gieffina però, anche se emozionata per questo gesto nobile, ha deciso di rifiutare l’aiuto economico: “Penso che siano bellissime tutte queste mobilitazioni che fate per aiutare gli altri, ne sono molto grata“.

Ma la modella ha spiegato che la sua è una famiglia molto umile dove ci si aiuta gli uni con gli altri, “ci manteniamo e ci aiutiamo a vicenda”, affermando che ci sono persone che hanno molto più bisogno di lei “di amore e di risorse”. La Mello ha poi proseguito: “Concentriamoci sulle persone che hanno bisogno di cibo, medicine e tanto amore. Grazie per tutto l’amore che ricevo da voi. Vi amo”.