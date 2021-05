Caso Orlandi, analizzati i resti nel cimitero teutonico: i risultati della ricerca

Spuntano novità sul caso Orlandi. Sono stati analizzati 60 campioni del cimitero teutoni: nessuno è compatibile con la ragazza scomparsa nel 1983.

Il Centro di Fisica applicata, datazione e diagnostica “Ennio de Giorgi” dell’Università del Salento ha analizzato 60 campioni dal Cimitero Teutonico. La ricerca è andata avanti per fare chiarezza sul caso Orlandi, la ragazza scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Ad oggi, infatti, la scomparsa di Emanuela è ancora un caso irrisolto. La quindicenne era figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia e ad oggi si cercano ancora i resti del suo corpo.

A riportare la ricerca ci ha pensato Gianluca Quarta, docente di Fisica applicata all’Università del Salento che ha ricordato come l’operazione sia avvenuta con il sofisticato acceleratore Tandetron da 3 MV del Cedad. Inoltre per cercare di capire se ci fosse compatibilità, è stato estratto il collagene osseo, ossia la frazione adatta per la datazione del carbonio.

Caso Orlandi, lo studio: “Nessuno dei campioni è successivo al 1955”

A rivelare il risultato dell’operazione ci ha pensato il professor Lucio Calcagnile. Infatti il fondatore e direttore del Cedad ha affermato: “Nessuno dei campioni analizzati è risultato successivo al 1955“. Inoltre Calcagnile ha ricordato che tutti i resti risalivano tra il XVI e il XVII secolo. Erano presenti anche resti di epoche successive, ma tutti prima del 1955.

Dal 2003 il Centro di Fisica applicata dell’Università del Salento ha analizzato oltre 30mila campioni. Inoltre la struttura è blasonata a livello internazionale, grazie ai suoi numerosi laboratori dedicati alla fisica nucleare, chimica, analisi isotopiche e microscopia elettronica. Tutte queste strutture vengono poi utilizzate per ricerche in ambito ambientale, forense, biomedico ed ingegneria dei materiali. Nonostante gli strumenti all’avanguardia, però, i ricercatori non hanno trovato nessun resto successivo al 1955.